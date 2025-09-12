В один статус дважды

«Дюртюлимелиоводстрой», который потерял статус регоператора по обращению с ТКО спустя пять лет работы, не теряет надежду вернуться на рынок республики. Компания пыталась оспорить приказ минэкологии Башкирии о лишении ее соответствующего статуса. В суде представитель «Дюртюлимелиоводстроя» заявил, что спорный приказ «нарушает его права и интересы». Арбитражный суд Башкирии не согласился с доводами истца: деятельность компании, пояснил он, нарушала условия соглашения с минэкологии на вывоз мусора. Кроме того, ранее суд признал законным расторжение соглашения.

Бывшему региональному оператору ООО «Дюртюлимелиоводстрой» не удалось в арбитражном суде Башкирии отменить приказ о лишении соответствующего статуса. Документ был издан республиканским министерством природопользования и экологии Башкирии в июле 2023 года — спустя пять лет после получения компанией десятилетнего статуса регоператора в зоне №2, включающей в себя 14 муниципалитетов на севере республики по итогам конкурса.

По мнению министерства, компания не выполняла свои обязанности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению мусора. Как следует из материалов дела, в июне 2023 года «Дюртюлимелиоводстрой» уведомил о том, что прекращает сбор и транспортировку отходов в Нефтекамске, Агидели и Краснокамском районе. Минэкологии ответило компании, что она обязана выполнять условия соглашения от 2018 года, но фактически регоператор прекратил вывоз мусора из пяти муниципалитетов, а в остальных девяти «вывоз отходов производился с нарушением графика», следует из материалов дела.

После лишения «Дюртюлимелиоводстроя» статуса регоператора обязанности по вывозу мусора в зоне №2 были временно переданы компании «Эко-сити».

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» входит в группу компаний «Мехуборка». Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2023 году выручка компании составила 451 млн руб., чистая прибыль — 14 млн руб. В феврале 2024 года по заявлению ООО «Благоустройство» начался процесс о признании «Дюртюлимелиоводстроя» банкротом, в декабре начата процедура конкурсного производства.

В суде представитель «Дюртюлимелиоводстроя» заявлял, что спорный приказ «нарушает его права и интересы, поскольку лишение статуса регионального оператора исключает возможность ведения деятельности по организации обращения с отходами на территории Республики Башкортостан». Из документа, отметил он, «не следует, какие конкретно виновные действия или бездействие общества стали основанием лишения его статуса регионального оператора».

Арбитражный суд Башкирии, принимая решение, указал, что в июне 2023 года управление Роспотребнадзора республики направляло в администрации муниципалитетов «предложение о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства» в результате фактического прекращения работы «Дюртюлимелиоводстроя». Месяц спустя Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Башкирии ввела режим ЧС в Краснокамском, Татышлинском, Янаульском районах, а также в Агидели и Нефтекамске (отменен в августе того же года).

Так же суд принял во внимание результаты рассмотрения иска минэкологии о признании расторгнутым соглашения с «Дюртюлимелиоводстроем». В конце прошлого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что компания нарушила условия соглашения, не имея на то оснований.

«При таких обстоятельствах, оспариваемый приказ соответствует федеральному и республиканскому законодательству и не нарушает права и законные интересы заявителя»,— резюмировал суд.

«Основания для прекращения статуса регионального оператора были установлены судом апелляционной инстанции в деле о расторжении соглашения, поэтому его выводы имеют преюдициальное значение для настоящего спора»,— отметил управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин.

С ним согласен управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов. «Установленные в том споре факты предопределили отказ в удовлетворении нынешних требований к министерству. Вместе с тем базовый спор еще не завершен: кассационная жалоба общества принята к рассмотрению и если апелляционное решение будет пересмотрено, что маловероятно, для компании откроются новые возможности для оспаривания по настоящему делу»,— пояснил господин Якупов.

Булат Баширов