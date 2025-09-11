Троим обвиняемым в нападении на вдову участника СВО ижевчанам продлили арест
Троим жителям Ижевска, обвиняемым в разбойном нападении на вдову участника специальной военной операции (СВО), продлили арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
По версии следствия, вечером 8 марта около дома №40 на проезде 8 Марта в Ижевске обвиняемые напали на потерпевшую и похитили у нее 740 тыс. руб. Эти деньги она получила после гибели супруга—участника СВО. Им инкриминировано совершение разбойного нападения и тайное хищения имущества в крупном размере (ст. 162, ст. 158 УК).
Подсудимые и их защитники высказались против удовлетворения ходатайства следователя. Индустриальный райсуд Ижевска принял решение продлить каждому из фигурантов меру пресечения еще на один месяц, до 12 октября.