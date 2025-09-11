Трамп пообещал посмертно наградить застреленного в Юте Кирка медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении посмертно наградить Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Об этом он сообщил на траурной церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал в память о погибшем активисте Чарли Кирке

Фото: Caitlin O'hara / Reuters Мемориал в память о погибшем активисте Чарли Кирке

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Президентская медаль Свободы — высшая гражданская награда США, учрежденная президентом Гарри Трумэном в 1945 году. В 1963 году президент Джон Кеннеди изменил статут награды, расширив ее применение для награждения за выдающийся вклад в безопасность и национальные интересы США, а также за культурные и общественные достижения.

Господина Кирка застрелили вчера в Университете долины Юты. Пуля неизвестного стрелка попала активисту в шею. Чарли Кирку был 31 год. Он был сторонником Дональда Трампа и, по данным Associated Press, внес значительный вклад в его победу на последних президентских выборах.