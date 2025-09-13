Мэрия постановила снести незаконный павильон рядом с пермским зоопарком

В Индустриальном районе Перми, на ул. Архитектора Свиязева, 27, будет демонтирован незаконно возведенный торговый павильон. Об этом свидетельствует распоряжение главы территориального органа Алексея Полудницына. Согласно 2ГИС, по указанному адресу располагается административное здание, в котором действуют две организации, включая автосервис и точку по выдаче автокредитов. Напомним, рядом, на ул. Архитектора Свиязева, 17в, располагается новый пермский зоопарк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: 2ГИС

фото: 2ГИС



Согласно документу, работы по принудительному сносу, возложенные на МКУ «Содержание муниципального имущества», должны были осуществить 12 сентября. В перечень самовольно установленных движимых объектов, подлежащих сносу, также вошла автолавка на ул. Стахановской, 19/1.

Активная борьба властей с незаконными НТО на территории Перми началась в прошлом году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках. Районные администрации за последние полгода подали в Арбитражный суд Пермского края более полусотни исковых заявлений, в которых требуют признать самовольными постройками и снести продуктовые киоски, павильоны с пекарнями, кофейнями и кафе.