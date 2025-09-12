Кто продал билетов пачку

Группа Radiohead распродала все билеты на 20 концертов своего грядущего турне в первый час продаж. Квинтет, который славится новаторскими решениями не только в музыке, но и в способах ее монетизации, создал многоступенчатую систему покупки билетов, однако победить перекупщиков и избежать спекулятивного роста цен, похоже, все же не смог. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Radiohead отправляются на гастроли впервые за семь лет

Фото: David McNew / Reuters

В прошлый раз Radiohead ездили на гастроли в 2016–2018 годах, после выхода последнего на сегодняшний день альбома группы «A Moon Shaped Pool». В ковидные годы музыканты активность не снижали, каждый занимался своими делами. Лидер Radiohead Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд создали новый сайд-проект The Smile, который выпустил целых три альбома и объехал весь мир с гастролями. А в 2025 году в партнерстве с электронным музыкантом Марком Притчардом Йорк выпустил удачный электронный альбом «Tall Tales». Дебютный альбом выпустил второй гитарист Radiohead Эд О’Брайен. Басист Колин Гринвуд присоединился к группе Ника Кейва The Bad Seeds и настолько сросся с коллективом австралийца, что после большого турне отправился на гастроли в дуэте с Кейвом. Все говорило о том, что планов большого камбэка у Radiohead нет.

Однако в сентябре 2024 года Колин Гринвуд проговорился NME: Radiohead собирались на репетиции. В марте 2025-го группа зарегистрировала новое юридическое лицо — товарищество с ограниченной ответственностью RHEUK25, что фанаты расшифровывали как «Radiohead Europe UK 2025». Такой ход группа уже использовала раньше, чтобы привести фанатскую армию в боевую готовность. На сайте группы появилось сообщение об «ошибке 404», в аккаунте Radiohead на Bandcamp — новый логотип, а художник группы Стэнли Донвуд показал в своих соцсетях макет нового флаера с ракетой. 3 сентября флаеры появились на улицах Лондона и Копенгагена, в этот же день группа объявила о скором турне.

В отличие от поп-артистов, анонсирующих свои шоу порой за год до концертных дат, Radiohead сообщили, что их европейский тур начнется уже 4 ноября в Мадриде.

Фанам следовало специальным образом зарегистрироваться на сайте группы, чтобы 10 сентября получить (или не получить — это была лотерея) «код-распаковщик», с которым 12 сентября можно было встать в онлайн-очередь за билетами. Эти сложности должны были уменьшить конкуренцию со стороны ботов и перекупщиков.

Цены были объявлены вполне доступные по европейским меркам: от €60 за самые дешевые билеты на мадридской арене Movistar до 295 фунтов за самые дорогие VIP-места на арене O2 в Лондоне. Radiohead специально отметили в анонсах, что хотят избежать динамического ценообразования, которым всегда бывают недовольны фанаты. Его суть в том, что принцип «чем выше спрос, тем выше цена» используется устроителями шоу официально. Radiohead установили потолок продаж «4 билета в одни руки» (на один e-mail) и пообещали равномерную доступность билетов c учетом географии тура: Мадрид, Болонья, Лондон, Копенгаген, Берлин.

Как и следовало ожидать, объявление о туре вызвало ажиотаж среди фанатов. Люди объединялись в группы и регистрировались с разных адресов с прицелом на дальнейшую кооперацию или перепродажу билетов. Еще до официального начала продаж на сайте Ticombo было обнаружено 1,2 тыс. билетов по цене до 788 фунтов. «Фанам рекомендовано держаться подальше от площадок-спекулянтов, и мы будем работать вместе с промоутерами и такими организациями, как "Европейский альянс по распространению билетов по номинальной стоимости", чтобы прекратить несанкционированную продажу по завышенным ценам билетов, которых по большей части не существует»,— заявила менеджер группы Джулли Калланд. Как это бывает в подобных случаях, Ticombo заявила, что не покупает и не продает билеты, а просто предоставляет технологическую платформу.

Абсолютное большинство билетов на Radiohead было продано в первый час продаж, затем группа «вбрасывала» небольшие порции билетов «со сниженным обзором», они тоже разлетались мгновенно. На нынешний тур Radiohead, похоже, продано порядка 300 тыс. билетов.

Это гораздо меньше, чем, например, на воссоединительный тур Oasis, хотя бы потому, что Oasis играют на открытых стадионах, а Radiohead — на закрытых площадках и только в Европе. Несмотря на реплики фанов о том, что Radiohead отправляются в тур, впечатлившись успехами Oasis (реюнион-тур братьев Галлахер соберет по итогу года не менее 2 млн зрителей), очевидно, что Radiohead не стремятся «заработать все деньги». Они выбрали только пять городов и играют отчасти по принципу «лас-вегасской резиденции»: не группа едет по городам, где живут фаны, а фаны едут в города, где на несколько дней остановилась группа.

Шоу для закрытых площадок у Radiohead всегда получаются лучше, чем фестивальные и стадионные,— есть возможность отточить сценографию и звук. Известно, что в нынешнем туре группа играет на круглой сцене в центре залов, чтобы всем фанам было хорошо видно и слышно. Что касается программы концертов, она не объявляется заранее. По словам Колина Гринвуда, группа отрепетировала 70 песен из своего каталога и может сыграть любые из них.

Игорь Гаврилов