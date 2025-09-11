Авиасообщение между Уралом и Владикавказом восстановят в марте 2026 года

Прямые авиарейсы между Уралом и Северной Осетией планируют возобновить к марту 2026 года. Об этом ТАСС сообщил глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее действовавшие рейсы между Уралом и Владикавказом пользовались популярностью у пассажиров, однако их пришлось приостановить из-за дефицита воздушных судов. В настоящее время идут переговоры по устранению этой проблемы.

Также рассматривается вариант запуска нового прямого маршрута из Нальчика на Урал.

Тат Гаспарян