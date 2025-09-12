Опросы компаний и инфляция посылают ЦБ смешанные сигналы

Последняя порция макроэкономических данных в преддверии сегодняшнего заседания совета директоров Банка России, где должно быть принято очередное решение о ключевой ставке, оказалась неоднозначной для предсказания шага ее снижения: аналитики говорят как о возможности снижения на 2 процентных пункта (п. п.), так и о более осторожном шаге в 1 п. п.

По оценкам профессиональных наблюдателей, в августе инфляция в РФ (с поправкой на сезонность в пересчете на год — один из наиболее значимых показателей для регулятора) снизилась к 3,5–3%, а по оценке Минэкономики — и вовсе ближе к 2% при цели ЦБ в 4% и месячной дефляции. Однако на первой неделе сентября дефляции, по данным Росстата, уже не наблюдалось: индекс цен с 2 по 8 сентября вырос на 0,1%. «Рост индексов цен на непродовольственные товары максимален с января этого года на фоне ослабления рубля»,— фиксируют аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Вместе с этим сентябрьский опрос компаний ЦБ (о ситуации в августе) зафиксировал продолжение охлаждения деловой активности. «Продолжает усиливаться расхождение между реальностью и ожиданиями: оценка текущей ситуации показывает падение активности с минус 5,1 пункта до минус 6,4, а ожидания выросли с 9,4 до 10,3 пункта»,— отмечает Егор Сусин из Газпромбанка.

Ценовые ожидания компаний чуть снизились (см. график), но ожидаемый рост цен в ближайшие три месяца в обработке (потребительские товары) и в рознице рос второй месяц подряд. «Текущие данные говорят, что ставку надо снижать на 2 п. п. Но слишком разогревшиеся ожидания (в т. ч. рыночные) начинают приводить к ускорению роста кредита и слишком быстрому смягчению денежно-кредитных условий при жестком рынке труда, высоких инфляционных ожиданиях (которые будут поддержаны бензином и курсом)… Влияние бюджета пока под вопросом»,— комментирует господин Сусин. «В пятницу на столе у ЦБ останутся варианты снижения ставки на 1 или 2 п. п.,— соглашается Дмитрий Полевой из "Астра УА".— Второй вариант нам по-прежнему кажется более вероятным». «В целом картина по инфляции однозначно "голосует" за продолжение снижения ключевой ставки, а ЦБ не раз давал понять, что проблемы на рынке труда (которыми объясняют двухзначный рост инфляции в нерегулируемых услугах в августе.— “Ъ”) не являются помехой для смягчения ДКП. В нашем базовом сценарии ЦБ снизит ключевую ставку до 17% в эту пятницу и еще на 2 п. п. до конца года»,— ждут в Райффайзенбанке.

Артем Чугунов