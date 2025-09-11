На Ставрополье задержали шестерых мошенников за хищения через СМС

В Ставропольском крае шесть человек обвиняются в создании преступного сообщества и хищении денег граждан путем телефонного обмана под видом социальных выплат и льгот. Об этом сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 41-летний мужчина в 2024 году организовал на территории региона преступную группу, в которую вошли трое мужчин и две женщины. Участники сообщества действовали по заранее распределенным ролям.

Злоумышленники звонили гражданам и выдавали себя за сотрудников различных организаций. Они сообщали ложные сведения о якобы полагающихся льготах, выплатах и компенсациях за неиспользованные услуги. Для получения денег жертвам требовалось назвать код из СМС-сообщения.

Получив доступ к личным кабинетам граждан, мошенники снимали средства со счетов. Для сокрытия следов группировка использовала SIM-карты, оформленные на третьих лиц.

По ходатайству следователя СК России пятеро участников преступного сообщества заключены под стражу. Одной женщине избран домашний арест.

Всем обвиняемым инкриминируются статьи о создании и участии в преступном сообществе. На имущество фигурантов наложен арест для возмещения ущерба. По делу продолжаются следственные действия.

Тат Гаспарян