ВС определил период подозрительности сделок при отказе от банкротного моратория

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, как исчислять период подозрительности сделок, если должник отказался от банкротного моратория в середине периода его действия. Это важно для кредиторов, так как предбанкротные сделки, совершенные должником в пределах этого срока, проще оспорить.

В апреле 2022 года правительство РФ ввело мораторий на банкротство. Через три месяца ООО «Подъем» отказалось от моратория, после чего по инициативе кредитора компанию признали банкротом. Конкурсный управляющий оспорил переводы компанией 4,62 млн руб. вышедшему из ООО участнику в период с марта по май 2022 года, считая эти операции сделками с предпочтением, совершенными в период подозрительности.

Первая инстанция и апелляция признали сделки недействительными, взыскав эту сумму с получателя. Суды считали период подозрительности с 1 апреля 2022 года, даты введения моратория. Но окружная кассация сочла, что мораторные правила не распространяются в полном объеме на юрлицо, которое от него отказалось. Период подозрительности, по мнению кассации, должен исчисляться как обычно — со дня возбуждения дела о банкротстве (5 сентября 2022 года), из-за чего часть платежей в шестимесячный период не попала, поэтому сумму взыскания снизили до 4,59 млн руб.

По жалобе конкурсного управляющего дело передали в экономколлегию ВС, которая постановила, что отказ должника от моратория не может сохранить за ним все преимущества перед кредиторами. Периоды подозрительности должны определяться с даты введения моратория, «если дело о банкротстве возбуждено в течение трех месяцев после того, как опубликовано заявление должника об отказе от моратория», решил ВС.

По мнению коллегии, ситуация с отказом от моратория по воле должника схожа с ситуацией окончания периода моратория, поэтому регулирование этих вопросов не должно существенно различаться. Иной подход позволил бы должнику сдвигать период подозрительности в ущерб интересам кредиторов.

Ян Назаренко