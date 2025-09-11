Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Четверых сотрудников ГИБДД Лермонтова обвинили в получении взяток

В Лермонтовский городской суд направлено уголовное дело в отношении четырех человек, обвиняемых в получении взяток. Об этом сообщает Telegram-канал судов Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантам инкриминируют одиннадцать эпизодов преступлений по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в значительном размере, совершенное организованной группой».

По данным следствия, с 2017 по 2023 год сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Лермонтову создали преступную схему совместно с гражданином Б. В составе организованной группы они регулярно брали деньги от водителей автобусов одной из транспортных компаний.

Взамен инспекторы не проводили контрольные и надзорные мероприятия в отношении водителей и их транспортных средств. Также они не проверяли техническое состояние автобусов, устройства и документы для оказания пассажирских перевозок. Кроме того, обвиняемые не принимали мер для выявления нарушений правил дорожного движения, включая нарушения при перевозке пассажиров.

По уголовному делу назначено предварительное слушание.

Тат Гаспарян

