В Перми прошли испытания судна Looker для запуска водного такси

В Перми прошли ходовые испытания скоростного катера Looker-390T. Как сообщает пресс-служба краевого правительства катер, спущенный на воду, получил имя прикамской реки Колвы. Поставщиком катера является ярославское ООО «Верфь Паритет» — единственный производитель в РФ судов малой вместимости типа Looker.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография фото: пресс-служба Правительства Пермского края фото: пресс-служба Правительства Пермского края Следующая фотография 1 / 2 фото: пресс-служба Правительства Пермского края фото: пресс-служба Правительства Пермского края

Судно сделало демонстрационный круг по Каме на полной скорости, а затем совершило тестовый проход с пассажирами. В краевом минирансе добавили, что «Колва» – первый из шести катеров модели Looker, которые планируют закупить для региона. Длина судна составляет почти 12 метров, ширина – четыре метра. Катер рассчитан на 18 пассажиров, мощность двух двигателей позволяет развивать скорость до 60 км/час.

Весной «Ъ-Прикамье» сообщал, что первый катамаран Looker 390T может начать курсировать в навигации 2026 года. Пилотный проект водного такси будет курсировать по маршруту Пермь — Усть-Качка протяженностью 57 км. Планируется, что каждый день будет выполняться три рейса, в том числе в выходные. Помимо этого, в рамках возрождения речного флота Прикамья планируется восстановить три судна – «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-321», безвозмездно переданные региону. Судно «Восход» уже отправилось на восстановление в Ленинградскую область.