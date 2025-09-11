В Дагестане планируют собрать более 30 тонн кизила в 2025 году

Садоводы Дагестана планируют собрать 32-35 тонн кизила в 2025 году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарипа Шарипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По словам господина Шарипова, плодоношение началось в саду, заложенном в 2020 году компанией ООО «АскорАгроТрейд» в с. Кафыр-Кумух Буйнакского района. Площадь насаждений составляет 20 га.

«Данный сад является самым крупным не только в России, но и, по мнению ряда экспертов, в Европе. Это уникальная возможность отработать технологии возделывания кизила в промышленных масштабах.

В 2025 году аграрии рассчитывают получить 2-3 кг кизила с одного дерева. В перспективе урожайность может достичь 10-15 кг с растения»,— пояснил чиновник.

По данным «СПАРК-Интерфакс» компания «АскорАгроТрейд» зарегистрирована в январе 2013 года. Основная деятельность предприятия — выращивание однолетних кормовых культур. За 2024 год выручка организации составила 188,3 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб.

Валентина Любашенко