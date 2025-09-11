ФБР нашло возможное орудие убийства Чарли Кирка

В штате Юта, США, нашли винтовку со скользящим затвором, из которой, возможно, был убит правый активист Чарли Кирк. Ее обнаружили в лесном массиве, где мог скрыться стрелявший, заявил представитель ФБР Роберт Болс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caitlin O'Hara / Reuters, Caitlin OвЂ™Hara / Reuters Фото: Caitlin O'Hara / Reuters, Caitlin OвЂ™Hara / Reuters

Следователи изучают оружие, заявил господин Болс на пресс-конференции. Рядом с винтовкой также нашли след от обуви, на оружии остались отпечатки пальцев. «Мы делаем все, чтобы найти убийцу. Мы еще не знаем, насколько далеко он ушел, но мы сделаем все, что в наших силах»,— заявил представитель бюро (цитата по Reuters).

Роберт Болс добавил, что у ФБР есть фотографии подозреваемого. По информации комиссара полиции штата Юта Бо Мейсона, тот, вероятно, учится в колледже.

Покушение на Чарли Кирка случилось в Университете долины Юта 10 сентября. Пуля попала в шею, активист не выжил. Соболезнование близким погибшего принес президент США Дональд Трамп. Господин Кирк был сторонником главы государства.