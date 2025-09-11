Мэрия Саратова и облдума не хотят видеть музей речфлота в здании речного вокзала

Саратовский музей речного флота сложно найти во дворах домов на улице 8 Марта, поэтому ему нужно новое место. Об этом рассказал председатель Градозащитного совета при Саратовской областной думе Владимир Лешуков на заседании.

«Даже жители Саратова, и то не все знают, что в областном центре существует музей речного флота»,— отметил господин Лешуков. По его словам, следует рассмотреть возможность переезда экспозиции в более подходящее место.

Сейчас выставка занимает два зала общей площадью 51 кв. м. При этом в запасниках столько экспонатов, что можно заполнить еще два зала. Среди экспонатов — узоры, украшавшие носы судов, макеты старинных пассажирских, грузовых, военных пароходов, штурвалы, паровой свисток и многое другое. Всего их около трех тысяч.

Одна из собственниц здания речного вокзала Светлана Тимошок предложила разместить экспозицию на втором этаже принадлежащего ей здания. Площадь составляет 370 квадратных метров. Аренда бессрочная, плата — символический один рубль за квадратный метр.

«Я удивлен, что этот вопрос рассматривают на заседании Градозащитного совета, а не направили запрос через горадминистрацию»,— отметил замглавы Саратова по социальной сфере Александр Блатман. «Последние полтора месяца мы как раз занимаемся выбором помещения для этого музея. На сегодня у муниципалитета достаточно помещений, чтобы разместить это учреждение с тем функционалом, который есть»,— резюмировал чиновник. В ходе заседания господин Блатман не назвал ни одного адреса, где можно разместить коллекцию.

Против размещения музея в здании речного вокзала, даже за символическую плату, высказалась депутат облдумы («ЕР») Юлия Литневская. «Это решение политическое, нужно продумать много вопросов — финансирование, правильное хранение экспонатов». Также она отметила, что музей имеет отношение к образованию, поэтому комитет образования должен отвечать за его сохранность.

В минкульте напомнили, что статуса музея у учреждения нет, это музейная комната при образовательном учреждении. Но заверили, что готовы оказывать методическую помощь в этом вопросе.

