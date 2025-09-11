Стало известно о смерти обвиняемого в убийстве сотрудницы полиции в Самаре

В Самаре скончался Роман Каверин, обвиняемый в убийстве инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Янковской. Преступление произошло в ноябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина познакомился с Ириной Янковской вечером 1 ноября в одном из развлекательных заведений города. Между новыми знакомыми произошла ссора, во время которой мужчина нанес женщине ранение ножом в область груди и скрылся с места происшествия.

В 2018 году Ирина Янковская победила в конкурсе «Мисс улыбка» регионального ГУ МВД ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Судя по данным из открытых источников, Ирина Янковская тогда трудилась полицейской поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Борский».

Заседания по данному делу проходили в Советском районном суде Самары и неоднократно откладывались.

Евгений Чернов