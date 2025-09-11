В Татарстане в ДТП с «Ладой» и «КамАЗом» погибли два человека

В Тукаевском районе Татарстана на участке трассы М-12 водитель и пассажир «Лады» погибли из-за столкновения с «КамАЗом». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, 39-летний водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость и врезался в ехавший спереди фургон «КамАЗ». От удара пассажирка «Лады» вылетела на проезжую часть. Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли до приезда врачей. Водитель «КамАЗа» не пострадал.

На место аварии выехал прокурор Тукаевского района, проводится проверка. Обстоятельства аварии выясняются.

Марк Халитов