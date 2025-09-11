Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту в Калининграде

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Храброво в Калининграде, сообщили источники ТАСС. По предварительным данным, пострадавших нет. На борту находились 23 человека.

По данным агентства, жесткая посадка произошла из-за погодных условий. «Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за непогоды и сильного ветра. Ни техника, ни люди не пострадали»,— сообщил источник ТАСС в калининградском аэропорту. По его словам, вертолет принадлежит одной из компаний Калининграда.

Аэропорт работает в штатном режиме, подтвердил источник. Аварийная посадка вертолета не повлияла на работу авиаузла.