Историю Гермионы перепишут в кино

Legendary выпустит экранизацию истории о героях вселенной «Гарри Поттера». Кинокомпания выкупила права на фанфик за $3 млн. Для подобных картин это может быть одна из крупнейших сделок, утверждают источники The Hollywood Reporter. Фильм будет снят по мотивам романа «Алхимизированные». Его в свою очередь в феврале 2025 года выкупило издательство Penguin Random House. Изначально текст назывался «Скованные» и публиковался на фанатских платформах автором с псевдонимом Шен Лин Ю.

Будет ли такая адаптация пользоваться популярностью? Об этом “Ъ FM” поговорил с директором департамента художественной литературы издательства АСТ Сергеем Рубисом: «Сейчас много примеров на Западе, когда произведение малоизвестного автора, выложенное в сети, покупает какое-то большое издательство, работает с ним и выпускает в бумажном виде. Будет ли эта экранизация пользоваться популярностью у зрителей? Бывают примеры, когда такие книги востребованы, бывает наоборот.

Но то, что Penguin Random House купил права, это для писателя очень хорошо. $3 млн за экранизацию даже для Америки — это действительно большие деньги, а особенно для малоизвестного автора фанфика. Опыт может оказаться очень интересным, так как что-то меняется в книжном мире и в плане прав, и в плане поведения компаний. И не только американские издатели стали активно следить за независимыми авторами. Еще четыре-пять лет назад мы могли выходить напрямую на этих писателей, а сейчас часто бывает так, что права на их произведения уже находятся у какого-нибудь издательства или агентства, которое представляет автора. Тренд на переосмысление фанфика существует давно».

Фанфик собрал более 10 млн просмотров только на одном из фанатских сайтов, а также более 100 тыс. отличных оценок на платформе Goodreads. В центре сюжета роман между персонажами из саги «Гарри Поттер» Джоан Роулинг Гермионой Грейнджер и Драко Малфоем. У автора могут возникнуть проблемы с правообладателями, считает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Вдохновляться никем не запрещается. Но если будет найдено большое количество схожестей одной вселенной и другой, то может возникнуть конфликт с юридической точки зрения.

Если в произведении не используют трейдмарки, имена, и при этом атмосфера похожа на вселенную "Гарри Поттера", то это не будет подпадать под авторское право, где придется давать отчисления.

Это тонкая работа юристов, которым придется прорабатывать данную историю. Потому что не всегда отсутствие имен и ссылок к вселенной "Гарри Поттера" — гарантия того, что автор оригинального произведения останется в стороне. Например если расценивать ситуацию так: не вдохновился, а украл и постарался переделать, но не до конца. Вот в таком случае здесь можно зацепиться. Скорее всего, если даже и будет какой-то диалог с точки зрения борьбы за права, это произойдет в случае, если эта адаптация станет сверхпопулярной».

До этого в Голливуде встречались примеры успешной экранизации фанатских работ. Так, эротический роман «50 оттенков серого» изначально был фанфиком с персонажами книги Стефани Майерс «Сумерки». А подростковое фентези Кассандры Клэр «Орудия смерти» тоже начиналось с историй по вселенной «Гарри Поттера».

