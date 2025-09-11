В США объявили награду за помощь по делу об убийстве россиянина на Burning Man

Организаторы фестиваля Burning Man и организация Secret Witness, помогающая правоохранительным органам, объявили награду в $10 тыс. за информацию, которая поможет найти подозреваемого в убийстве россиянина Вадима Круглова.

В сообщении на сайте Burning Man Project говорится, что Secret Witness выделила $5 тыс., а сам фестиваль — еще $5 тыс. До этого на платформе Gofundme был открыт сбор пожертвований. «Мы собираем средства, чтобы вернуть его домой в Омск, чтобы родители могли проститься с ним и похоронить его рядом с близкими», — сообщается в обращении.

37-летний Вадим Круглов жил и работал в США. Он занимался установкой камер видеонаблюдения. В конце августа он приехал на Burning Man, где давно мечтал побывать. На Gofundme организаторы пишут, что господин Круглов на фестивале построил лагерь, помогал в создании арт-композиций, занимался волонтерством. Его окровавленное тело было обнаружено на территории фестиваля поздно вечером 2 сентября.