ФТС: профицит внешней торговли России за семь месяцев сократился на 14%

Профицит внешней торговли России сократился на 14,13%, до $77,2 млрд в январе-июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Внешнеторговый оборот РФ в январе-июле 2025 года сократился на 2,6%, до $388,0 млрд., в том числе экспорт — $232,6 млрд (снижение на 4,7%), импорт – $155,4 млрд (рост на 0,8%), следует из данных ФТС.

В январе-июле 2025 года основой российского экспорта оставались минеральные продукты (удельный вес в товарной структуре экспорта 56,1%). Наибольший удельный вес (47,6%) в товарной структуре импорта приходился на машины, оборудование и другие товары.

Большая часть российского товарооборота пришлась на азиатские страны и составила 72,8%, что меньше показателя предыдущего года на 1%. Страны Евросоюза заняли долю в 19,1% от общего объема товарооборота (снижение на 7,8%). Еще часть пришлась на Американский континент (доля в общем объеме товарооборота составила 4,3%, рост — на 5,1%) и страны Африки (доля в общем объеме товарооборота — 3,8%, снижение на 10,2%).