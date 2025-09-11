Находящийся в розыске саратовец задержан с крупной партией мефедрона

В Саратове задержали 24-летнего гражданина с крупной партией наркотиков. На ул. Мысникова патрульные заметили подозреваемого, который подходил под описание из ориентировки. Он был ранее судим и разыскивался участковым за административное правонарушение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

При досмотре полицейские нашли у него свертки с производным N-метилэфедрона общим весом более 2 кг. Задержанного доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он работал оптовым закладчиком для подпольного интернет-магазина. По указанию куратора, он забирал наркотики из тайника, расфасовывал и продавал их мелкими партиями.

Против задержанного возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас он помещен в СИЗО.

Нина Шевченко