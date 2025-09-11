В товарообмен впишут поправки

Вашингтон намерен ограничить торговлю с Россией после инцидента с дронами над Польшей. В Конгресс США внесли законопроект о восстановлении поправки Джексона—Вэника, которая предполагает ограничение торговых льгот для стран с нерыночной экономикой. Автор законопроекта — член палаты представителей США, республиканец Джо Уилсон. По его словам, норма позволит прекратить всю торговлю с Россией.

Поправка Джексона—Вэника существовала в американском законодательстве около полувека, до ее отмены в 2012-м, напоминает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «Поправка Джексона—Вэника, введенная в 1974 году, ограничивает торговлю со странами, которые препятствуют эмиграции и нарушают другие права человека. Эта поправка называется по имени конгрессменов, которые ее предложили. Она запрещает предоставлять странам режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты, кредитные гарантии.

То есть в отношении России могут быть применены дискриминационные тарифы в США и сборы в отношении товаров, которые импортируются в Соединенные Штаты из стран с так называемой нерыночной экономикой. Объем торговли между США и Россией в 2024 году оценивался приблизительно в $3,5 млрд. Это был самый низкий показатель с 1992 года, в 2021 году он составлял $35 млрд. Торговля товарами между странами очень снизилась, и благодаря этой поправке (или из-за нее) она снизится потенциально еще больше».

С 2022-го США ввели широкий спектр антироссийских санкций, которые затрагивают финансовую систему, энергетику и товарооборот. И поскольку теперь Москва и Вашингтон торгуют через посредников, восстановление поправки едва ли что-то изменит, полагает заведующий лабораторией сравнительных исследований экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «Поправка не предполагала полное прекращение торговли с Россией, а только отмену режима наибольшего благоприятствования.

К чему конкретно она может привести, будет зависеть от того, какой уровень тарифов будет избран при отмене режима наибольшего благоприятствования.

В принципе, в 1970-е и 1980-е годы, когда действовала эта поправка, она сильного влияния на российско-американскую торговлю не оказывала, хотя приводила к несколько меньшему уровню выгодности для России. Что будет сейчас, сложно сказать.

Торговля с Соединенными Штатами свелась к довольно низкому уровню, хотя некоторые виды российской продукции США продолжают покупать. Например, обогащенный уран, титан. Через третьи руки — российскую нефть и нефтепродукты. Большая часть этой торговли идет через посредников. Соединенные Штаты поддерживают, по крайней мере прямо, с Россией те виды торгового обмена, которые являются для них критически важными. Именно поэтому они от них и не отказываются. В этом случае принятие поправки, на мой взгляд, лишь несколько осложнит ситуацию, но не изменит ее качественным образом».

По данным американской статслужбы, товарооборот России и США в первом полугодии вырос почти на треть, по сравнению с тем же периодом 2024-го. При этом около десяти лет назад показатели были в пять раз выше.

