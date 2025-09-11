«Продимекс» принял участие в заседании Общественного совета при Минсельхозе России

Как крупнейшего в России производителя продукции растениеводства и сахара ГК «Продимекс» пригласили на обсуждение вопросов по АПК в рамках заседания Общественного совета при Минсельхозе России.

Фото: ГК «Продимекс»

Заместитель генерального директора компании Вадим Ерыженский, представлявший компанию на этом мероприятии, рассказал, что заседание прошло на территории Общественной палаты РФ, которая в этом году празднует свой 20-летний юбилей. На встрече обсудили предварительные итоги реализации ряда федеральных проектов в области АПК. В разговоре приняли участие статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов, председатель Общественного совета Андрей Бодин, представители региональных общественных советов и органов управления АПК.

Одной из главных тем стала работа по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса. Было отмечено, что за последние годы достигнуты заметные результаты, в том числе благодаря реализации госпрограммы «Земля».

На мероприятии рассмотрели предварительные итоги реализации федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства», который стартовал в 2023 году. Ежегодно его целевые показатели выполняются. В частности, обеспечен прирост производства картофеля и овощей открытого и защищенного грунта в организованном секторе.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы, а также меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования экспорта и импорта продукции АПК.

В рамках мероприятия также прошло награждение представителей Общественной палаты России и отраслевого сообщества наградами Общественного совета.