«Продимекс» принял участие в заседании Общественного совета при Минсельхозе России
Как крупнейшего в России производителя продукции растениеводства и сахара ГК «Продимекс» пригласили на обсуждение вопросов по АПК в рамках заседания Общественного совета при Минсельхозе России.
Заместитель генерального директора компании Вадим Ерыженский, представлявший компанию на этом мероприятии, рассказал, что заседание прошло на территории Общественной палаты РФ, которая в этом году празднует свой 20-летний юбилей. На встрече обсудили предварительные итоги реализации ряда федеральных проектов в области АПК. В разговоре приняли участие статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов, председатель Общественного совета Андрей Бодин, представители региональных общественных советов и органов управления АПК.
Одной из главных тем стала работа по вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиоративного комплекса. Было отмечено, что за последние годы достигнуты заметные результаты, в том числе благодаря реализации госпрограммы «Земля».
На мероприятии рассмотрели предварительные итоги реализации федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства», который стартовал в 2023 году. Ежегодно его целевые показатели выполняются. В частности, обеспечен прирост производства картофеля и овощей открытого и защищенного грунта в организованном секторе.
Кроме того, участники заседания обсудили вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы, а также меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования экспорта и импорта продукции АПК.
В рамках мероприятия также прошло награждение представителей Общественной палаты России и отраслевого сообщества наградами Общественного совета.
«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.