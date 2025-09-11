ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка на заседании 11 сентября сохранил процентные ставки на прежнем уровне. Депозитная — 2%, базовая — 2,15%, маржинальная кредитная ставка — 2,4%.

В сообщении регулятора отмечается, что инфляция сейчас находится на уровне среднесрочного целевого показателя — 2%, а прогноз по инфляции не изменился. В 2025 году она ожидается на уровне 2,1%, в 2026-м — 1,7%, в 2027-м — 1,9%.

В ЕЦБ подчеркнули, что последующие решения будут приниматься, исходя из таргета по инфляции в 2%. Решение регулятора, как отмечает Bloomberg, совпало с ожиданиями рынка. Опрошенные агентством экономисты предполагали, что ЕЦБ сохранит ставки на прежнем уровне.