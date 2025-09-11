Суд конфисковал пикап у саратовца, который протащил ППСника по грунтовой дороге

В Саратове 50-летнего местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении полицейского (ч.1 ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел 5 июля этого года в селе Верхний Курдюм. Сотрудники ППС, патрулируя территорию, получили сообщение о нарушении порядка и обнаружили гражданина в состоянии алкогольного опьянения рядом с иномаркой Mitsubishi L200.

Правоохранители попросили мужчину проследовать с ними в отдел для разбирательства, но он попытался скрыться. Сев в пикап, он начал движение задним ходом и сбил одного из полицейских дверью. Сотрудник, ухватившись за дверь, был протащен по грунтовой дороге. Несмотря на это, нарушитель порядка был задержан

Суд назначил обвиняемому условное лишение свободы и конфискацию автомобиля.

Нина Шевченко