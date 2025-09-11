Ожидаемая врачами в Удмуртии зарплата превысила в 1-м полугодии 100 тысяч рублей

В Удмуртии, как и в большинстве других регионов ПФО, сохраняется выраженный дефицит врачей: на одну вакансию медицинского специалиста в республике приходится всего 0,8 резюме (при норме в четыре). Такие данные приводит hh.ru. В августе в Удмуртии было открыто 1,3 тыс. вакансий врачей (6-е место в ПФО по количеству).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В условиях нехватки медицинских кадров Удмуртия вошла в тройку регионов ПФО с наиболее конкурентной зарплатой, которую предлагали врачам в первом полугодии, — медианный доход по вакансиям составил 99,2 тыс. руб. в месяц. Меньше всего в ПФО предлагали в Самарской области (77,4 тыс. руб.), больше — в Кировской области (100 тыс. руб.)

При этом ожидаемая медицинскими специалистами зарплата, указанная в анкетах, на 800 руб. выше, чем предложение: она достигла 100 тыс. руб. в месяц. По этому показателю республика также вошла в тройку регионов ПФО. Помимо врачей в Удмуртии, «сотку» запрашивают доктора в Мордовии и Марий Эл.

Напомним, оклады руководителей бюджетных медучреждений Удмуртии с 1 октября увеличатся на 16,6%. В частности, оклад главного врача больницы с количеством коек от 1,2 тыс. достигнет 71,9 тыс. руб. Помимо окладов, предусмотрены иные дополнительные и стимулирующие выплаты медработникам.