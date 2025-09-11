В Башкирии за неделю подорожали помидоры и молоко

По данным на 8 сентября, за неделю в Башкирии заметнее всего подорожали помидоры (на 3,8%, до 96,2 руб. за 1 кг), сообщает Башстат. На 1,62%, до 99,28 руб. за 1 л, стало дороже цельное ультрапастеризованное молоко, на 1,4% — творог, который теперь стоит 438,19 руб. за кг, а стоимость маргарина выросла на 1,01% и составляет 266,57 руб. за кг.

Еще 15 продуктов подорожали от 0,83% до 0,13%, а 22 — подешевели на 0,02-11,55%. Самое заметное снижение цен коснулось сезонных продуктов: свеклы (на 11,55%, до 33,4 руб. за кг), моркови (на 11,38%, до 32,24 руб. за кг) и капусты (на 5,35%, до 37,02 руб. за кг). Не изменилась стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из белой муки — 106,48 руб. за кг.

Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,07% (68,89 руб. за 1 л), бензин АИ-92 — на 0,41% (57,6 руб. за 1 л), бензин АИ-95 — на 0,51% (62,14 руб. за 1 л). Неизменной осталась стоимость бензина АИ-98 — 82,86 руб. за 1 л.

Майя Иванова