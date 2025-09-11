В КБР директора стройфирмы обвинили в гибели рабочего

Следственный комитет завершил расследование дела против директора строительной компании, обвиняемого в гибели работника, упавшего в вентиляционную шахту в Нарткале. Об этом сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Урванский межрайонный следственный отдел СК России направил в суд уголовное дело с обвинительным заключением. Руководителю компании предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным следствия, 15 июля 2025 года строитель выполнял демонтаж железобетонных перемычек в вентиляционной шахте на девятом этаже многоквартирного дома по улице Кабардинская в Нарткале. Мужчина упал в шахту, которая не имела защитных ограждений. От полученных травм работник скончался на месте.

Следователи установили, что директор фирмы-застройщика нарушил правила охраны труда. Он допустил сотрудника к работам на высоте без документов о профессиональном образовании, необходимого обучения и проверки знаний по технике безопасности. Кроме того, погибший не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Тат Гаспарян