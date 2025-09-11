Британия сняла санкции с бывшего президента Совкомбанка Бродского

Министерство финансов Великобритании сняло санкции с российского бизнесмена, бывшего руководителя Совкомбанка Ильи Бродского. Оповещение о том, что его исключили из санкционного списка, появилось на сайте королевского казначейства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Совкомбанка Илья Бродский

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Экс-президент Совкомбанка Илья Бродский

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

В августе прошлого года с господина Бродского снял ограничения Минфин США. Он и еще 16 членов правления Совкомбанка попали в американский санкционный список в марте 2022 года. В феврале того же года против российского банка санкции ввели Канада, Великобритания, Япония, Австралия и Евросоюз.

Господин Бродский стал президентом Совкомбанка в ноябре 2018 года. Он пришел на эту должность после того, как к организации присоединился Росевробанк. Илья Бродский покинул этот пост в марте 2022 года — тогда же, когда против него ввели санкции.