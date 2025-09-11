Лесозаготовителя наказали за уничтожение среды обитания животных в регионе

Красноперекопский районный суд Ярославля взыскал с лесозаготовителя 167 тыс. руб. в качестве ущерба, причиненного в результате уничтожения среды обитания животных. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Ярославской области

В 2024 году на территории Первомайского охотничьего хозяйства прошла сплошная вырубка леса на основании разрешительных документов. Однако, как установила проверка надзорного ведомства, в результате этих действий была уничтожена среда обитания охотничьих ресурсов. На территории проживали кабаны, лоси, медведи, лисы и другие животные.

«Для приведения участка в первоначальное состояние потребуется более 30 лет»,— отмечают в прокуратуре.

Иск в суд подавала прокуратура Первомайского округа, деньги взысканы в пользу бюджета муниципального образования.

Алла Чижова