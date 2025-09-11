Казанец получил три года колонии за пожар, в котором погибли мать с дочкой

Ново-Савиновский суд Казани приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, обвиняемого в смерти матери и дочки из-за пожара в квартире. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По материалам дела, ночью 10 февраля обвиняемый в состоянии наркотического опьянения неосторожно обращался с огнем, из-за чего загорелся диван. Пожар распространился на комнату, а затем на всю квартиру. В помещении находилась 12-летняя дочь и ее недееспособная мать. Они отравились угарным газом и погибли на месте.

Суд установил, что фигурант не попытался спасти потерпевших и покинул помещение. Его признали виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Марк Халитов