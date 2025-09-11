В Ялтинском заповеднике сняли введенный 2,5 месяца назад запрет посещений
В Крыму сняли ограничения на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника, сообщили «Ъ» в администрации Ялты.
«С сегодняшнего дня ограничения на посещение Ялтинского заповедника, установленные в связи с высоким классом пожарной опасности, сняты. К посещению доступны все эколого-просветительские маршруты»,— уточнили в администрации курортного города.
Туристам напомнили, что перед посещением леса необходимо оформить разрешение на официальном сайте заповедника.
Ялтинский горно-лесной заповедник остается одной из наиболее посещаемых природных территорий Южного берега Крыма. По итогам 2024 года маршруты заповедника, общая протяженность которых составляет 107 км, посетили более 329 тыс. человек.