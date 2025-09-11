В Ялтинском заповеднике сняли введенный 2,5 месяца назад запрет посещений

В Крыму сняли ограничения на посещение Ялтинского горно-лесного заповедника, сообщили «Ъ» в администрации Ялты.

«С сегодняшнего дня ограничения на посещение Ялтинского заповедника, установленные в связи с высоким классом пожарной опасности, сняты. К посещению доступны все эколого-просветительские маршруты»,— уточнили в администрации курортного города.

Туристам напомнили, что перед посещением леса необходимо оформить разрешение на официальном сайте заповедника.

Ялтинский горно-лесной заповедник остается одной из наиболее посещаемых природных территорий Южного берега Крыма. По итогам 2024 года маршруты заповедника, общая протяженность которых составляет 107 км, посетили более 329 тыс. человек.

Александр Дремлюгин, Симферополь