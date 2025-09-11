«Нефтехимик» арендовал полузащитника Ивана Бобра у «Крыльев Советов»

Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» взял в аренду у самарского «Крыльев Советов» полузащитника Ивана Бобра. Об этом сообщила пресс-служба «Крыльев Советов».

За время выступлений в самарском клубе полузащитник провел 70 игр, забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач.

Иван Бобер — один из самых перспективных молодых футболистов России, заявляет пресс-служба «Нефтехимика».

Срок аренды продлится до конца сезона 2025/26 года.

Марк Халитов