Уральские таможенники пресекли ввоз бритв из Азербайджана без декларации

Пассажир рейса Баку — Екатеринбург пытался ввезти в Россию незадекларированные машинки для стрижки волос и емкость для нагревания воска общим весом более 5 кг, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

Фото: Пресс-служба УТУ

Нарушитель был остановлен в «зеленом коридоре» аэропорта Кольцово. «В своем объяснении 29-тилетний пассажир рассказал, что продукцию приобрел в Баку, привез шесть машинок для своего барбершопа. С таможенными правилами не знаком, декларацию не заполнял, к информационным стендам не подходил»,— рассказали в пресс-службе.

Начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик напомнил, что товары, перевозимые через таможенную границу, относятся к товарам для личного пользования, исходя в том числе из характера и количества товара.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров), санкции которой предусматривают штраф и конфискацию.

Есуман Ислонова