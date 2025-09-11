Мэрия Самары не нашла желающих выдать ей кредиты на 2,1 млрд рублей

Торги на определение организации, готовой выдать администрации Самары кредиты на общую сумму более 2,1 млрд руб., признаны несостоявшимися. На аукционы не поступила ни одна заявка. Информация размещена на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее чиновники объявили четыре аукциона, пытаясь найти компанию, готовую выдать многомиллионные кредиты на финансирование дефицита муниципального бюджета. Займы планировалось взять на срок 365 дней с 5 ноября 2025 года. Торги проводились на этой неделе.

До этого мэрия проводила аналогичные торги в конце июля 2025 года. Чиновники пытались взять кредиты на эту же сумму, но безуспешно.

Георгий Портнов