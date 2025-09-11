Жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой публичного Wi-Fi

Жители Самарской области за два месяца более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Карта была загружена на сайт областного министерства цифрового развития 15 июля 2025 года, после того как в регионе начались проблемы с мобильным интернетом.

«В течение первых 3 дней было зафиксировано около 30 тыс. посещений сайта ежедневно. За первые дни сентября было около 9 тыс. просмотров страницы с картой. Только 10 сентября на сайт зашли 3 тыс. уникальных посетителей»,— говорится в сообщении.

По данным на 1 сентября, на карте публичного Wi-Fi значатся 589 адресов.

Сабрина Самедова