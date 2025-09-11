В Крыму ввели штрафы за продажу энергетиков в культурных, учебных и медучреждениях

Депутаты Госсовета Крыма утвердили поправки к региональному законодательству, которые вводят запрет на продажу безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков в образовательных, культурных и медицинских учреждениях, а также в спортивных залах. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе крымского парламента.

Изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях» внесли члены комитета Госсовета Республики Крым по промышленности, торговле и предпринимательству. Согласно документу, за продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в образовательных и медицинских организациях, учреждениях культуры, физкультуры и спорта в Крыму устанавливается административное наказание. Для физлиц оно составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. В случае повторного нарушения в течение года штрафы вырастут почти в два раза: от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для физических лиц, от 10 тыс. до 20 тыс. руб.— для должностных, юридические лица заплатят от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

«Принятие этого проекта закона позволит снизить потребление тонизирующих напитков на территории Крыма, минимизировать риски для здоровья, связанные с их употреблением, содействовать формированию здорового образа жизни»,— заявила глава госкомитета по промышленности, торговле и предпринимательству Республики Крым Оксана Доброрез.

