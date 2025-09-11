МИД Нидерландов вызвал посла России из-за инцидента с БПЛА в Польше

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил вызвал посла России Владимира Тарабрина из-за налета беспилотников на территорию Польши. Польские власти утверждают, что дроны были российскими.

«Мы считаем это неприемлемым, какой бы ни была причина»,— заявил Давид ван Вил, его слова приводит телеканал NOS. Посол сейчас общается с высокопоставленным представителем МИДа Нидерландов.

Польские власти сообщили о налете российских беспилотников на территорию страны в ночь на 10 сентября. Минобороны РФ сообщало, что российские войска атаковали объекты украинского ВПК, но максимальная дальность российских дронов, которые якобы пересекли воздушное пространство Польши, не превышает 700 км. Из-за инцидента с БПЛА российских дипломатов вызвали в МИД Польши, Литвы и Испании.

Лусине Баласян