Лукашенко высказался на тему «политзаключенных» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов вести переговоры с Вашингтоном по вопросу освобождения заключенных. По словам белорусского лидера, «ни политзаключенные, ни вообще заключенные» его стране не нужны.

«Мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны,— сказал Александр Лукашенко (цитата по БелТА). — Ну обращаются к ним люди, родители (заключенных. — "Ъ") и так далее. Они реагируют на это. Мы их слышим. С удовольствием разговариваем на эту тему. И если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей, тем более они их забирают туда в Европу или куда-то, — пожалуйста».

Сегодня заместитель помощника президента США Джон Коул был принят Александром Лукашенко в Минске. По итогам переговоров Александр Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж. Параллельно с этим президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в Литву прибыли 52 гражданина, освобожденных после заключения в Белоруссии.

В сентябре Дональд Трамп заявил, что в Белоруссии остаются около 1,4 тыс. заключенных, многие из которых — «политические заключенные». Он выразил надежду, что в скором будущем они будут освобождены.

Анастасия Домбицкая