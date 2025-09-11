В Росгвардии воссоздали танковые соединения

В составе Росгвардии воссоздали танковые подразделения, сообщил ее директор Виктор Золотов по итогам ведомственных учений в Рязанской области.

По словам главы ведомства, усиление огневой мощи Росгвардии связано с «расширение линейки применяемого войсками "тяжелого" вооружения».

Организация также впервые приняла на вооружение противотанковую артиллерию, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. На учениях в Рязанской области, как сообщает спецслужба, росгвардейцы отработали методы борьбы с «диверсионно-террористическими группами» с учетом опыта СВО, а также протестировали современные образцы техники, направленные против БПЛА.