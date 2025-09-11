Лукашенко поблагодарил США за частичное снятие санкций с Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за частичное снятие санкций. Ранее представитель американского президента Джон Коул на встрече в Минске сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«То, что они начали снимать санкции с нас, американцы, спасибо им за это, нам будет легче работать,— сказал глава государства на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым (цитата по БелТА). — Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика — это жизнь людей».

В августе издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники сообщало, что власти Белоруссии обсуждают с американскими дипломатами освобождение заключенных в обмен на снятие санкций с республики, в том числе касающихся «Белавиа».

Сегодня заместитель помощника президента США Джон Коул был принят Александром Лукашенко в Минске. По итогам переговоров близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж. Параллельно с этим президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в Литву прибыли 52 гражданина, освобожденных после заключения в Белоруссии.

Анастасия Домбицкая