В Невинномысске на два дня перекроют движение транспорта

На время празднования 200-й годовщины со дня образования Невинномысска и 24-й годовщины Акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим», в городе будет перекрыто движение всех видов транспорта 13 и 14 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Михаил Миненков.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

13 сентября с 13:00 до 22:30 и 14 сентября с 13:00 до 23:00 будет перекрыто движение

по четным и нечетным сторонам бул. Мира, от пересечения с ул. Менделеева до пересечения с ул. Гагарина.

Также в эти дни и часы перекроют ул. Менделеева, от пересечения с ул. Линейной до пересечения с ул. Павлова, по ул. Белово на всем ее протяжении и на пл. 50 лет Октября на всем ее протяжении.

Наталья Белоштейн