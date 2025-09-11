В Самаре второй день ищут пропавшего мальчика из Куйбышевского района

В Самаре ищут без вести пропавшего Михаила Егорова 2017 года рождения. Мальчик ушел из дома в Куйбышевском районе 10 сентября 2025 года в 10:00 и до сих пор не найден. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция распространила ориентировки среди сотрудников, Росгвардии, правоохранительных организаций и волонтеров. Работники уголовного розыска общаются с жителями района и проверяют возможные места, где мальчик мог бы находиться.

Наружные наряды полиции и участковые осматривают подвалы, чердаки, заброшенные стройки и места скопления детей. В розыске помогают добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Михаилу на вид 9-10 лет, рост 135 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы. Он был одет в голубую толстовку с капюшоном и надписью V, серые шорты до колен и черные сланцы. Особая примета — отсутствие переднего зуба в нижней челюсти. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию.

Георгий Портнов