Скончался бывший декан филфака Воронежского госуниверситета Виктор Акаткин

Бывший декан филологического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ) и член Союза российских писателей Виктор Акаткин скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Виктор Акаткин был доктором филологических наук и профессором. С 1988-го по 2013 год занимал должность декана филфака ВГУ. В 1991–2013 годах возглавлял кафедру теории литературы и фольклора. 20 лет руководил диссертационным советом по литературе. По его инициативе на филфаке были открыты новые направления — «Издательское дело» и «Искусства и гуманитарные науки».

Господин Акаткин является автором более 500 научных публикаций и 14 монографий, признан заслуженным деятелем науки РФ, отличником народного просвещения, а также почетным работником ВГУ. Он награжден знаком «За заслуги перед ВГУ», памятными медалями «К 100-летию А. Т. Твардовского» и «К 100-летию М. А. Шолохова».

Кабира Гасанова