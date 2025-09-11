Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Торги на срочном рынке временно приостановлены, сообщила пресс-служба Московской биржи. Операции недоступны с 15:23.

Возобновить торги на срочном рынке площадка планирует в 15:55. С 15:40 возобновлена система торгов для подключения и снятия заявок. Причины приостановки Мосбиржа не уточнила.

На срочном рынке торгуются деривативы — фьючерсы и опционы. Такой рынок называется срочным не из-за скорости, а из-за уникальности торгуемых продуктов. Фьючерсы и опционы представляют собой производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения.