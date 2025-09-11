МИД РФ заметил признаки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Замминистра иностранных дел России Александр Панкин отверг предположения о наличии угроз членству Армении и Азербайджана в СНГ. На соответствующий вопрос «РИА Новости» он ответил: «(Угрозы) Для кого и со стороны кого?».

«На самом деле членство в СНГ — оно добровольное», — добавил дипломат.

По мнению господина Панкина, у Еревана и Баку сейчас идет «нормализация отношений». Он выразил надежду на то, что это также будет играть позитивную роль для их «дальнейшего участия в СНГ».

В начале августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию, направленную на достижение мира и укрепление отношений. В тексте соглашения предусмотрено сотрудничество с США и другими сторонами для создания транспортного коридора, связывающего Азербайджан с его Нахичеванской автономией через территорию Армении.