В Оренбурге перед судом предстанет обвиняемый в реабилитации нацизма

В Оренбурге завершено расследование дела о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). В преступлении обвиняется местный житель. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, в 2023 году мужчина опубликовал в одной из социальных сетей комментарий, одобряющий действия военных преступников Второй мировой войны. Сообщение было доступно для широкого круга пользователей.

Следователи отметили, что обвиняемый мог удалить или ограничить доступ к своему сообщению, но намеренно этого не сделал. Собранные материалы были переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Георгий Портнов