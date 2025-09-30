Игра в преображение

В 1977 году ткач Массимо Петриоли основал в Тоскане мастерскую, которая довольно быстро выросла в крупное предприятие с мировым именем. Сегодня им управляют Шейла, Дамиано и Лапо Петриоли — дети Массимо. Вот уже почти полвека под брендом Decortex Firenze фабрика выпускает интерьерные ткани премиум-класса, соединяя вековые традиции тосканского ткачества, тонкую ручную работу с передовым дизайном и высокотехнологичными решениями. Например, на станках самого последнего поколения здесь ткутся тончайшие итальянские шелка.

В основе коллекции — образ кукольного домика. Подушка, лен Verso

Фото: предоставлено WWTS

Фото: предоставлено WWTS

Ткани разрабатываются с учетом всех актуальных трендов — от выбора палитры с акцентом на природные оттенки до особого внимания к экологичности продукции: фабрика тщательно отбирает сырье, использует в производстве переработанные материалы и пряжу и стремится максимально снизить свой углеродный след и воздействие на окружающую среду. Текстиль Decortex Firenze можно встретить в оформлении дорогих отелей, бизнес-джетов, частных яхт и домов.

При разработке новой коллекции дизайнеры бренда обратились к образу кукольного домика с его простой архитектурой, миниатюрной мебелью с гладкими поверхностями из теплого дерева и вариативностью решений — модули можно менять местами сколько душе угодно. Дизайнеры руководствовались идеей, что к декорированию интерьера можно отнестись играючи, вспомнив ощущения от преображения игрушечного пространства в детстве. Они предложили заглянуть внутрь импровизированного жилого пространства и представить, как оживить аскетичную обстановку с помощью новых разработок бренда — легких, полупрозрачных штор, обивки кресел из выразительных, приятных на ощупь тканей, мягких декоративных подушек и покрывал.

Подушки, смесовая ткань Caia; шторы, ткань Chia из конопляной пряжи
Фото: предоставлено WWTS
Кресло, обивка шенилл Nuvole; занавеска, лен Linus
Фото: предоставлено WWTS
Кресло, обивка лен Rigo: штора, ткань Lulo из конопляной пряжи
Фото: предоставлено WWTS

Вошедшие в коллекцию новинки отличаются богатством и разнообразием фактур и текстур. Воздушная двусторонняя ткань Aura красиво пропускает свет через неравномерные, словно нарисованные от руки на полотне полоски — этот эффект достигается благодаря особой ткацкой технике, при которой тончайшие льняные нити утка соединяются с более толстой основой. Роскошный сатин Minu, изготовленный из стопроцентной мериносовой шерсти, наполняет пространство уютом и теплом. Текстурированные жаккарды Zeta и Tivoli создают обволакивающий эффект, обивочная ткань Pepe с рельефным узором, имитирующим корзиночное плетение, добавляет интерьеру объема и глубины, бархатистый, мягкий шенилл Nuvole — шика, а льняная полосатая ткань Verso — элегантности и утонченности. Есть в коллекции и более игривые рисунки вроде мелкого геометрического Happy, напоминающего стилизованные сердца, или цветочного Fiore — простого и очень динамичного орнамента, который прекрасно подходит для мебели. В осенне-зимний сезон особенно актуальна шерстяная ткань Lulu: она изготовлена из альпаки, имеет длинный ворс и украшена традиционным рисунком тартан — отличный вариант для подушек и покрывал.

Обивочная ткань Tivoli, шенилл с жаккардовым узором
Фото: предоставлено WWTS
Обивочная шерстяная ткань Happy
Фото: предоставлено WWTS

Коллекция выполнена в спокойных, натуральных тонах — от нейтральных молочных, светло-серых и бежевых до более насыщенных терракотовых, горчичных, болотных оттенков. Подходящая палитра для тех, кто ценит вневременной дизайн.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

