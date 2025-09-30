Образы природы
Премьеры Paola Lenti
Форма облаков, жизнь насекомых, Япония — идеи для создания мебельных коллекций дизайнеры итальянского бренда Paola Lenti искали в самых разных источниках. Результат был представлен на Неделе дизайна в Милане.
Диван Arnò, дизайн Бертрана Лежоли, в интерьере
Фото: предоставлено WWTS
Paola Lenti широко известен прежде всего как производитель садовой мебели, между тем у компании есть также большая коллекция предметов для интерьера. Ее разрабатывают для фабрики известные дизайнеры. В 2025-м среди них — прогрессивное японское бюро Nendo и швейцарские функционалисты Atelier Oi, патриарх итальянского дизайна Микеле Де Лукки, модное скандинавское бюро Monica Forster Design Studio. Не обошлось и без экспериментов бразильской Estudio Campana, это постоянный соавтор бренда, а также без предложений молодых дизайнеров.
В своей работе авторы опираются на возможности, которые открывает обширная, постоянно пополняемая коллекция обивочных материалов Paola Lenti: фабрика вкладывается в новые разработки, развивая технологическую базу. В частности, в последние годы бренд сосредоточился на экспериментах с текстилем из переработанных материалов, отдавая дань тренду на этичное потребление. Такие материалы подходят как для уличной мебели, так и для интерьера.
Среди хедлайнеров интерьерной коллекции-2025 — кресло Miriade от Estudio Campana. Идею сделать сиденье-спинку-подлокотники в виде цельной подушки, состоящей из сшитых между собой округлых текстильных секций, Умберто Кампана подтолкнуло наблюдение за роящимися муравьями. «Они собираются в группы, создают своего рода социум, даже целые города, напоминающие мегаполисы и человеческие сообщества»,— рассказывает он. Постепенно из рисунков и первых эскизов родился этот необычный образ и дизайн.
Кресло Miriade, дизайн Estudio Campana
Фото: предоставлено WWTS
Архитектор и дизайнер Микеле Де Лукки стал автором шкафа-витрины Nuvola (итал. «облако»). Если смотреть на предмет сверху, то закругленный, состоящий из нескольких цилиндров, он напоминает облако. Облегченный каркас выполнен из светлого ясеня. Дверцы, пропускающие свет, украшает плетение из волокна Rope (синтетический композит), разработанного фабрикой. Nuvola выпускается ограниченной серией.
Шкаф Nuvola, дизайн Микеле Де Лукки
Фото: предоставлено WWTS
Скамья Naga также сделана из массива ясеня, сиденье сплетено из ярких полиэстеровых нитей. С помощью переходов цвета авторы, Atelier Oi, хотели придать динамику композиции.
Скамья Naga, дизайн Atelier Oi
Фото: предоставлено WWTS
Глядя на новый диван Arn&orgave;, произведение молодого дизайнера из Антверпена Бертрана Лежоли, трудно себе представить, что этот предмет — родственник обыкновенной соломенной корзины. «Я отталкивался от того, что у корзины жесткое плотное плетение, при этом внутри может быть что-то мягкое,— рассказывает автор.— Этот контраст я и стремился показать. Каркас Arn&orgave; декоративный, фактурный, с плетением, но очень надежный, поддерживающий мягкие подушки».
Проектируя ширмы Senkai, дизайнеры студии Nendo вспомнили о традиционных японских вешалках для кимоно и интерпретировали этот образ на свой лад. Нити из полиэстера под разным углом по-разному играют на свету.
Ширмы Senkai, дизайн студии Nendo
Фото: предоставлено WWTS
Керамист Роби Ренци разработал столик, которому дал название Palinsesto. «Палимпсесты — это древние манускрипты, в которых новый текст из-за дороговизны пергамента писался поверх предыдущего,— говорит Роби.— И так запечатлевались столетия». Столешница Palinsesto набрана из керамических плит ручной работы, разной формы и с разным рельефом. Основание и внешняя рама столешницы — из массива натурального ясеня. Вот такой новый взгляд на старый сюжет.
Журнальный столик Palinsesto, дизайн Роби Ренци
Фото: предоставлено WWTS
Представитель Paola Lenti в России — компания WWTS.