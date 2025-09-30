Образы природы

Форма облаков, жизнь насекомых, Япония — идеи для создания мебельных коллекций дизайнеры итальянского бренда Paola Lenti искали в самых разных источниках. Результат был представлен на Неделе дизайна в Милане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диван Arnò, дизайн Бертрана Лежоли, в интерьере

Фото: предоставлено WWTS Диван Arnò, дизайн Бертрана Лежоли, в интерьере

Фото: предоставлено WWTS

Paola Lenti широко известен прежде всего как производитель садовой мебели, между тем у компании есть также большая коллекция предметов для интерьера. Ее разрабатывают для фабрики известные дизайнеры. В 2025-м среди них — прогрессивное японское бюро Nendo и швейцарские функционалисты Atelier Oi, патриарх итальянского дизайна Микеле Де Лукки, модное скандинавское бюро Monica Forster Design Studio. Не обошлось и без экспериментов бразильской Estudio Campana, это постоянный соавтор бренда, а также без предложений молодых дизайнеров.

В своей работе авторы опираются на возможности, которые открывает обширная, постоянно пополняемая коллекция обивочных материалов Paola Lenti: фабрика вкладывается в новые разработки, развивая технологическую базу. В частности, в последние годы бренд сосредоточился на экспериментах с текстилем из переработанных материалов, отдавая дань тренду на этичное потребление. Такие материалы подходят как для уличной мебели, так и для интерьера.

Среди хедлайнеров интерьерной коллекции-2025 — кресло Miriade от Estudio Campana. Идею сделать сиденье-спинку-подлокотники в виде цельной подушки, состоящей из сшитых между собой округлых текстильных секций, Умберто Кампана подтолкнуло наблюдение за роящимися муравьями. «Они собираются в группы, создают своего рода социум, даже целые города, напоминающие мегаполисы и человеческие сообщества»,— рассказывает он. Постепенно из рисунков и первых эскизов родился этот необычный образ и дизайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кресло Miriade, дизайн Estudio Campana

Фото: предоставлено WWTS Кресло Miriade, дизайн Estudio Campana

Фото: предоставлено WWTS

Архитектор и дизайнер Микеле Де Лукки стал автором шкафа-витрины Nuvola (итал. «облако»). Если смотреть на предмет сверху, то закругленный, состоящий из нескольких цилиндров, он напоминает облако. Облегченный каркас выполнен из светлого ясеня. Дверцы, пропускающие свет, украшает плетение из волокна Rope (синтетический композит), разработанного фабрикой. Nuvola выпускается ограниченной серией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шкаф Nuvola, дизайн Микеле Де Лукки

Фото: предоставлено WWTS Шкаф Nuvola, дизайн Микеле Де Лукки

Фото: предоставлено WWTS

Скамья Naga также сделана из массива ясеня, сиденье сплетено из ярких полиэстеровых нитей. С помощью переходов цвета авторы, Atelier Oi, хотели придать динамику композиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скамья Naga, дизайн Atelier Oi

Фото: предоставлено WWTS Скамья Naga, дизайн Atelier Oi

Фото: предоставлено WWTS

Глядя на новый диван Arn&orgave;, произведение молодого дизайнера из Антверпена Бертрана Лежоли, трудно себе представить, что этот предмет — родственник обыкновенной соломенной корзины. «Я отталкивался от того, что у корзины жесткое плотное плетение, при этом внутри может быть что-то мягкое,— рассказывает автор.— Этот контраст я и стремился показать. Каркас Arn&orgave; декоративный, фактурный, с плетением, но очень надежный, поддерживающий мягкие подушки».

Проектируя ширмы Senkai, дизайнеры студии Nendo вспомнили о традиционных японских вешалках для кимоно и интерпретировали этот образ на свой лад. Нити из полиэстера под разным углом по-разному играют на свету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ширмы Senkai, дизайн студии Nendo

Фото: предоставлено WWTS Ширмы Senkai, дизайн студии Nendo

Фото: предоставлено WWTS

Керамист Роби Ренци разработал столик, которому дал название Palinsesto. «Палимпсесты — это древние манускрипты, в которых новый текст из-за дороговизны пергамента писался поверх предыдущего,— говорит Роби.— И так запечатлевались столетия». Столешница Palinsesto набрана из керамических плит ручной работы, разной формы и с разным рельефом. Основание и внешняя рама столешницы — из массива натурального ясеня. Вот такой новый взгляд на старый сюжет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журнальный столик Palinsesto, дизайн Роби Ренци

Фото: предоставлено WWTS Журнальный столик Palinsesto, дизайн Роби Ренци

Фото: предоставлено WWTS

Представитель Paola Lenti в России — компания WWTS.

Марина Волкова