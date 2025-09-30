Фактурная ванная

Дизайнеры Самуэле Мацца и Алессандро Ла Спада разработали по заказу итальянской фабрики Vitage коллекцию мебели для ванных комнат с огромным количеством вариантов отделок и необычных фактур, включая нубук.

Фото: Vitage Four Seasons от Vitage Vitage

Фото: Vitage

Италия широко известна семейными предприятиями, в которых ремесленники передают свое мастерство из поколения в поколение. Один из таких примеров — компания Milldue, основанная семьей Брескачин в 1976 году (скоро будет отмечаться ее 50-летие). Milldue всегда уделяла большое внимание экспериментам, инновациям, поиску новых решений и технологий для ванных комнат. А в 2014 году появился ее дочерний бренд Vitage, одна из задач которого вовлечь потенциальных покупателей в творческий процесс. Фабрика предлагает множество индивидуально разработанных решений и услуги кастомизации.

Коллекция Four Seasons от Vitage создана для тех, кто ценит натуральные материалы, отдает предпочтение лаконичным формам и тактильным фактурам. При этом она универсальна и будет гармонично смотреться как в классических интерьерах, так и в современных.

Каждый предмет коллекции строг и монументален. Но ее главная притягательность заключается в используемых материалах и разнообразных отделках: мрамор, керамогранит, лак, стекло, дерево и натуральная кожа. Ремесленное мастерство здесь сочетается с самыми передовыми технологиями.

Для столешниц можно выбрать мрамор сортов Bianco Carrara, Arabescato, Calacatta Vagli и других, глянцевое или матовое стекло 18 цветов, а также керамогранит и матовый композит. Не менее разнообразна палитра финишных покрытий для фасадов комодов, шкафов и модулей: глянцевые и матовые варианты, а также непривычные для ванной комнаты материалы — бархатистый нубук четырех оттенков, алькантара и экокожа пастельной и глубокой цветовой гаммы.

Передние панели могут быть отделаны шпоном ценных пород дерева, включая дуб Mezza Fiamma, орех, палисандр и черное дерево. Цоколи, утопленные ручки (фирменная черта коллекции) и боковые панели доступны с полированным покрытием бронзового, черного и золотисто-хромового оттенков, а также с лакировкой «облачная латунь» и «металлический вулкан».

Фото: Vitage Four Seasons от Vitage Vitage

Фото: Vitage

По замыслу создателей, такую вариативность решений и широчайший выбор отделок по достоинству оценят архитекторы и декораторы, для которых важно вписать мебель для ванной комнаты в общую стилистическую атмосферу жилого пространства.

Анна Хруцкая